Anche a Serramanna i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato tre giovani che giravano a piedi per il paese oltre l’orario consentito. Si tratta di 3 lavoratori agricoli rispettivamente di 29, 24 e 28 anni, tutti di Serramanna. Come riferito dai militari non hanno rispettato l'obbligo di permanere presso la propria abitazione/domicilio dalle ore 23 alle ore 0:05 secondo i protocolli oggi vigenti nella cosiddetta “area gialla”, ai fini del contenimento nella pandemia da coronavirus.

A tutti e tre è stata contestata la canonica sanzione da 400 euro.

Come sempre in queste circostanze verranno segnalati alla Prefettura di Cagliari alla quale eventualmente potranno fare ricorso, benché non abbiano saputo riferire nulla in ordine alle particolari esigenze che li possano avere indotti o uscire in quell'orario.