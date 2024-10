Nel pomeriggio di ieri, 16 luglio, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Sanluri hanno arrestato Massimo Mereu, 52enne pregiudicato del paese, per coltivazione di piante di marijuana e detenzione di stupefacenti.

Erano le 14,00 circa, quando, nel corso di una serie di controlli predisposti per la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri hanno controllato il terreno dell’uomo, verificando che vi era una coltivazione di marijuana con piante alte tra i 30 a 110 cm. Hanno atteso l’arrivo del “coltivatore” che si è presentato per annaffiare le piante ed è stato bloccato sul fatto.

La successiva perquisizione domiciliare a casa di Mereu ha consentito di rinvenire 4 grammi di marijuana, frutto di precedente coltivazione e 170 semi di canapa, segno che l’attività doveva espandersi.