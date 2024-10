E' stata chiusa temporaneamente a Serramanna la statale 196 Dir, all'altezza del chilometro 4,8, per via di un muro esterno pericolante in una casa disabitata in pieno centro.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, che si sono occupate di mettere in sicurezza il muro, e il personale dell'Anas.

Il traffico è stato deviato in entrambe le direzioni, sulle strade cittadine. A causa delle piogge dei giorni scorsi si sarebbero infatti staccati dalla parete pezzi di intonaco e si sarebbero registrate infiltrazioni.

Oltre alla provvisoria messa in sicurezza, con buona probabilità, saranno necessari ulteriori lavori.