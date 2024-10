Nella giornata di ieri, a Serramanna, un 19enne è stato arrestato dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Sanluri unitamente a quelli della Stazione di Villasor e del Nucleo Cinofili del Comando Provinciale di Cagliari.

Il giovane, sottoposto a controllo mentre era alla guida di una 500, è stato trovato in possesso di uno spinello. La perquisizione, con l’ausilio dell’unità cinofila, è stata estesa anche all’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti 44 grammi di hashish, 7 marijuana e 4 di cocaina.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata. Il giovane tratto in arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa di essere sottoposto all’udienza con rito per direttissima fissata per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.