A Serramanna è stata chiusa una scuola media in seguito a due casi di positività al Covid-19 riscontrati fra il personale scolastico. La comunicazione questo pomeriggio in una nota del Comune ai cittadini.

"L'Ats Sardegna e il Dipartimento di protezione scolastico, a seguito della conferma di due casi di positività tra il personale scolastico, non residenti a Serramanna, hanno richiesto, come da protocollo, la chiusura precauzionale della scuola secondaria di primo grado di via Sicilia - si legge -. Pertanto, di comune accordo tra sindaco e Coc, è stata emessa l’ordinanza sindacale n.31, che prevede la chiusura dell’istituto per due giorni, domani, venerdì 9, e sabato, 10 ottobre 2020".

"Ci teniamo assolutamente a rassicurare tutta la cittadinanza, gli studenti, le famiglie e tutto il personale scolastico. Stiamo attivando tutti i protocolli previsti, tra cui la sanificazione straordinaria dei locali, e la situazione è costantemente monitorata dalle autorità preposte".