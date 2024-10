La Polizia, nella serata di ieri, ha arrestato M. A. 35 anni e P.A. di 37, entrambi incensurati e residenti a Quartu Sant’Elena, per il reato di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno del loro appartamento gli investigatori hanno riscontrato la presenza di due stanze adibite a serra artigianale, mediante installazione di grow box dotato di lampade, teloni e aeratori, in cui erano presenti dieci fiorenti piante di marijuana di circa un metro di altezza in una stanza e otto piante di marijuana di circa cinquanta centimetri di altezza nell’altra.

Durante la perquisizione è stata rinvenuta anche una busta contenente 52 grammi di marijuana essicata e sminuzzata.

Le due persone sono state tratte in arresto e sottoposte agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la mattinata odierna.