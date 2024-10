Il Cagliari giocherà a Trieste le partite in casa del campionato della prossima stagione calcistica di serie A. E’ questa la scelta fatta dalla società rossoblù in vista dell’imminente scadenza imposta da Federcalcio e Lega per l’iscrizione al prossimo campionato. In ogni caso sarà possibile cambiare anche a stagione avviata lo stadio designato per le partite che dovranno essere giocate in casa.

Solo qualche giorno fa il prefetto Giuffrida aveva inviato alla società del Cagliari calcio e alla Lega il documento con il quale si certificava la possibilità di giocare nell’impianto di Is Arenas a Quartu Sant’Elena le partite interne dei rossoblù.