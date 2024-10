Mentre la sanità italiana pensa a chiudere gli ospedali e trasformarli in ambulatori, l’Ats in Sardegna apre strutture ospedaliere, eccellenze sanitarie, ormai chiuse da anni. Quello compiuto questi giorni dalla Regione Sardegna, dall’Ats, dal personale sanitario e non, dalla squadra tecnica e dal servizio ingegneristico è stato uno sforzo immane. Collaborazione, coordinazione e visione sistemica che hanno permesso oggi l’apertura del reparto Covid al secondo piano dell’ospedale Binaghi, 40 posti letto che diventeranno 120. Gli ambulatori di Terapia del dolore è una parte di quelli per la sclerosi multipla sono stati trasferiti nell’edificio separato in modo da garantire la totale sicurezza dei percorsi. Insomma reparti Covid free, completamente rinnovati e ad alta innovazione tecnologica al servizio dei cittadini. Sergio Marracini, direttore P.O.U. Cagliari: “L’obiettivo è quello di restituire alla Città di Cagliari un ospedale completamente rinnovato e ad alta tecnologia e standard che potrà essere di supporto alla sanità sarda anche quando il Covid sarà solo un brutto ricordo”.

ECCO IL VIDEO