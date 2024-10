Serena Farci, 33 anni, di Ussana, insieme al suo amico a 4 zampe, non un cane qualunque: “Perché è arrivato Biker? Ora ve lo racconto. Sono sempre stata una persona molto forte, sportiva, libera e avventuriera – racconta la ragazza, appassionata di lunghissime pedalate in bici - così dopo tanto tempo di riflessione, in seguito alla perdita dei miei più grandi amori, i miei carlini Rudy, Foca e di recente la mia Giulia, ho deciso di dare un bello scossone alla mia vita. Ho sempre desiderato di avere al mio fianco qualcuno che mi somigliasse realmente – ammette Serena - che amasse la natura in un modo incondizionato, che la rispettasse, e che soprattutto vivesse le stesse emozioni che provo io”.

Biker, il lupo cecoslovacco

“Il lupo ha un'anima straordinaria, il suo istinto è ciò che più ci accomuna – sottolinea la 33enne - Così, ho deciso di sconfiggere quella tristezza che avevo nel cuore, quel vuoto che non si riesce a colmare con le parole della gente che ti dice "ma era soltanto un cane", ma per me erano il mio tutto. Rientrare a casa e viversi quell'affetto, quell'amore sincero non tutti sono in grado di capirlo.. Non chi non ama gli animali. Il 2 marzo arriva Biker, il mio lupo cecoslovacco. È arrivato come un uragano, in un giorno che ancora non sapevamo cosa ci attendeva prima che annunciassero il decreto e la quarantena. Per Biker sognavo di farlo correre lungo i campi, nelle strade di campagna, di fargli assaporare la natura in tutti i suoi aspetti, come un vero lupo. Fiumi, laghi, montagne”.

Ai tempi del Covid-19

“Invece, ci ritroviamo qui – dice Serena Farci - chiusi in casa prigionieri. Siamo riusciti a fare pochissime uscite..Mi manca tantissimo fare sport, la mia amata bici, le mie lunghe passeggiate, la normalità che chiunque di noi aveva prima di tutto questo. Grazie a Biker, fortunatamente ho le giornate belle piene e movimentate, ma non desidero altro che fargli conoscere il mondo”.

“Vorrei che mi accompagnasse in tante altre avventure, ma intanto, i giorni passano, lui sta crescendo e ancora non sappiamo per quanto ancora dovremo resistere e sopportare questa situazione. Però posso vivamente affermare, che se non fosse stato per lui che mi riempie le giornate, sarebbe stato molto più difficile. Ha distrutto tutto in casa, morde di continuo qualsiasi cosa gli capiti davanti, se piove se ne resta sotto la pioggia a fare il matto, però, mi fa gioire, mi ha risanato dalla tristezza, dalla malinconia e da ogni pensiero negativo. Ciò che spero per tutti, è di circondarsi di tutto ciò che più ci fa stare bene – conclude positivamente la ragazza - di occupare il tempo con un pò di creatività e di non perdere la speranza. Ne usciremo tutti quanto prima”.