Spaventoso incidente questa mattina, intorno alle 9, sulla strada Statale 389. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto finendo contro un guard rail che è entrato nell'abitacolo. Alla guida una donna, miracolosamente rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno delimitato l'area e provveduto a mettere in sicurezza la vettura, la sede stradale e l'area circostante, anche a causa della perdita di benzina dal serbatoio dell’auto.

Sul luogo dell’incidente, presenti inoltre gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti e i rilievi di legge, un'ambulanza inviata dal 118 e l'Anas per il ripristino della sede stradale.