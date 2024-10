Serata benefit antifascista, un raduno che avrà luogo venerdì 27 luglio 2018, in viale Fra Ignazio, a Cagliari, a partire dalle 22: con tanto di “musiconi e bar a pochissimo”, (si legge nella locandina), ma ciò che si può continuare a leggere tra le righe dell’evento suona come un inneggiare ad un vero e proprio compiacimento, emozione e gioia per un agente di polizia della sezione Artificieri che esercitava il proprio dovere rimasto mutilato.

Ecco il testo

"In solidarietà con Ghespe, Paska e Giovanni, accusati di tentato omicidio per l’attacco contro la libreria di Casapound “Il Bargello”, avvenuto a Firenze nella notte di Capodanno 2017. Durante quest’azione è rimasto ferito lo sbirro ficcanaso che cercava di disinnescare l’ordigno, lasciando sul posto una mano e un occhio. A noi non interessa sapere chi sia stato e continueremo a gioire ogni volta che qualcuno attacca i fascisti, meglio ancora se uno sbirro ci va di mezzo".

https://roundrobin.info/events/cagliari-benefit-antifascista-per-ghespe-paska-e-giovanni/