Si apre un nuovo sorprendente scenario nell'ambito delle indagini sul sequestro di Titti Pinna, l'allevatore di Bonorva prelevato dalla sua azienda dai banditi il 19 settembre 2006.

Per il rapimento sono stati condannati Salvatore Atzas a 30 anni come organizzatore e Natalino Barranca a 17 anni come carceriere (poi assolto per non aver commesso il fatto).

Adesso c'è un nuovo indagato, è Giovanni Sanna “Fracassu”, 47 anni di Macomer, già in carcere a Sassari per una rapina commessa in un supermercato della città. L’accusa mossa a Sanna dal procuratore distrettuale antimafia, Gilberto Ganassi, è quella di sequestro di persona in concorso. L’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.