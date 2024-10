La Guardia Costiera di Porto Torres, nella mattinata di ieri, ha sequestrato a un pescatore circa 2mila ricci di mare e tutta l’attrezzatura impiegata per la cattura.

L’operazione di sequestro è iniziata quando i militari della Guardia Costiera hanno intercettato l’uomo nel tratto di costa compreso tra la località di Marritza, nel comune di Sorso, e località “Lu Bagnu”, nel comune di Castelsardo, intento a fare attività subacquea.

Al termine della pesca, l’uomo è stato trovato dai militari in possesso di circa 2mila ricci di mare a fronte di un limite massimo di 50 esemplari previsto dalla normativa in vigore.

Al pescatore di frodo è stata notificata una sanzione di 4mila euro e il sequestro dell’attrezzatura da pesca, tra cui muta da sub, maschera, pinne e attrezzi per la raccolta, mentre i ricci ancora vivi sono stati rigettati in mare.