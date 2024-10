Nella serata di ieri, a Is Mirrionis, la polizia, in una palazzina di via Ardenne, ha trovato un beauty case con all’interno 54 bustine trasparenti a chiusura ermetica, tutte contenenti sostanza stupefacente (hashish), 3 buste analoghe contenenti sostanza stupefacente (marijuana) per un peso totale di circa un etto e mezzo e la somma di circa 500 euro in banconote di piccolo taglio.

Gli agenti hanno notato due giovani a bordo di uno scooter di colore scuro che alla vista della Volante sono fuggiti compiendo una serie di manovre spericolate e facendo perdere inizialmente le proprie tracce.

Durante le immediate ricerche, la polizia ha però individuato i due ragazzi.

Il conducente, non appena visti gli agenti, ha fatto scendere il passeggero dallo scooter ancora in movimento. I poliziotti hanno notato il giovane, con in mano un oggetto simile a un sacchetto, entrare di corsa in un palazzo mentre il conducente ha proseguito la fuga con il veicolo tra le palazzine e i corridoi di via Ardenne, riuscendo a dileguarsi.

Gli Agenti hanno subito inseguito a piedi il passeggero, ma il giovane è riuscito a far perdere le proprie tracce introducendosi in uno degli appartamenti dei piani superiori, impossibile da individuare.

Da un accurato controllo dell’ingresso dello stabile e dei vari pianerottoli, gli operatori hanno trovato il beauty case con la droga.