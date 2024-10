Questa mattina a Olbia, la polizia ha eseguito un decreto di sequestro in via di urgenza di un bene immobile, appartenente ad A.C., 38enne, originario della Campania.

All’uomo, già in precedenza sottoposto a misura di custodia cautelare per traffico di stupefacenti, è stata contestata la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che i beni oggetto di sequestro costituiscono il frutto o il reimpiego di attività illecite.

Il provvedimento è stato ordinato dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta del Procuratore Capo Domenico Fiordalisi.

L’esecuzione del provvedimento è stata effettuata con la collaborazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Sassari.