Nell’ambito dell’attività’ di servizio finalizzata al contrasto di giochi e scommesse illegali, le Fiamme Gialle della tenenza di Sarroch hanno sequestrato, presso un bar 3 apparecchi da divertimento/intrattenimento irregolari, oltre alla somma di 80,00 € rinvenuta al loro interno.

Nel corso del controllo, i Finanzieri hanno appurato che gli apparecchi installati nel locale erano privi del collegamento alla rete telematica dei monopoli di stato e dei previsti titoli autorizzativi e non erano conformi alla normativa vigente essendo installati giochi basati prevalentemente sul fattore rischio (rendendo quindi superflua qualsiasi abilità’ da parte del giocatore) e funzionanti con rulli virtuali.

Per il titolare dell’attività è scattata la sanzione amministrativa di Euro 7.000,00.

L’attività di servizio si pone nell’alveo dell’azione del corpo a contrasto del gioco e delle scommesse illegali, settore estremamente sensibile nel cui ambito, la Guardia di Finanza esercita un’azione di presidio a tutela del gettito fiscale, del mercato – intercettando la concorrenza sleale esercitata ai danni degli operatori onesti da parte di soggetti non autorizzati – e dei consumatori - e in particolare, le fasce più deboli, prime fra tutti i minori - i quali possono incorrere in proposte di gioco illegali, insicure e prive di alcuna garanzia, tanto sulla regolarità del gioco, quanto sulle probabilità di vincita.