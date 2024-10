Nei giorni scorsi, gli Agenti delle 4^ sezione della Squadra Mobile, con la collaborazione del Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Questura di Cagliari hanno scovato una vera e propria “Santa Barbara” dove erano stoccati oltre 300 Kg di materiale esplosivo.

Durante il blitz, avvenuto nell’agro di Elmas, gli Artificieri della Questura hanno accertato, oltre alla presenza di fuochi classificati IV categoria, la presenza di alcuni manufatti artigianali potenzialmente micidiali.

L’ingente quantitativo di materiale è stato rinvenuto all’interno di un container situato in un deposito a Elmas, che era stato affittato da una vecchia conoscenza della polizia che già nel settembre dello scorso anno lo aveva denunciato per possesso di materiale pirico.

In quell’occasione C.A., di anni 66 era stato denunciato in quanto trovato in possesso di 22 kg di materiale esplodente.

Quello effettuato oggi dagli Investigatori della Polizia di Stato può essere considerato uno dei più importanti sequestri degli ultimi anni.