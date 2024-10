Nel corso di un controllo nel settore della sicurezza prodotti, gli uomini della Guardia di finanza di Iglesias, all’interno di un esercizio commerciale di Carbonia gestito da cittadini cinesi, hanno sequestro 859 pezzi di prodotti per la casa di diversi tipi e di note marche, destinati alla vendita.

L’azione dei finanzieri è stata orientata ad accertare la conformità e la veridicità in ordine all’apposizione sui prodotti commercializzati di una serie di indicazioni da fornire al consumatore obbligatoriamente in lingua italiana (provenienza e tipologia di prodotto, materiali impiegati, istruzioni, precauzioni e destinazioni d’uso) e dirette a garantire la corretta e completa informazione relativamente alle caratteristiche dei beni riconoscibili in prodotti sicuri.

Gli 859 prodotti rinvenuti sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo poiché privi delle indicazioni obbligatorie.

Per le irregolarità riscontrate, il titolare del negozio è stato multato con una sanzione pecuniaria da un minimo di € 516,00 fino a un massimo di € 25.823,00.