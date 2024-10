Lunedì mattina, nelle acque antistanti la “Grotta dei colombi ” nel comune di Baunei, i militari della motovedetta CC 806 “Arena” hanno rinvenuto e posto sotto sequestro a carico di ignoti un palamito di 250 metri circa, munito di 100 ami, perchè non correttamente segnalato.

Nel proseguo del servizio, vicino a “Cala Biriala”, nel comune di Dorgali, i carabinieri hanno proceduto inoltre al recupero e al sequestro di 56 nasse, di circa 500 metri perché non segnalate. I militari ricordano che gli attrezzi da pesca se non correttamente segnalati costituiscono un pericolo concreto per la navigazione, soprattutto nel periodo estivo, a causa del numeroso traffico marittimo.