Centinaia di giocattoli non a norma sono stati sequestrati in diverse rivendite della zona industriale di Predda Niedda, a Sassari, dagli agenti della Polizia locale e dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I prodotti sequestrati erano privi di etichette e marchio CE che ne certificassero provenienza e requisiti di sicurezza in linea con le norme comunitarie.

L'operazione si è svolta a Predda Niedda, dopo una lunga indagine, che ha coinvolto numerose attività commerciali della zona. Oltre ai giochi, gli agenti hanno scoperto anche la detenzione per la vendita al minuto di oltre 600 chili di olio lubrificante, in assenza della prescritta licenza fiscale.

I rivenditori che esponevano i prodotti non a norma rischiano una sanzione amministrativa tra i 1.500 euro e i 10.000 euro.