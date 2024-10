Questa mattina i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari hanno sequestrato due fabbricati ad uso residenziale facenti parte di un complesso composto da più immobili, ubicato a meno di 300 metri dal mare con accesso diretto alla spiaggia in località Capo Coda Cavallo (San Teodoro). L'area è dichiarata di notevole interesse pubblico poiché ricca di bellezze naturali e di incantevoli tratti costieri. I militari hanno dato esecuzione al sequestro di decreto preventivo emesso dal gip di Nuoro, che ha accolto la richiesta della Procura.

Nei giorni scorsi, nel corso di un sopralluogo presso il medesimo cantiere edile, eseguito su segnalazione dei Carabinieri del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia, i militari del Nucleo TPC avevano sottoposto a sequestro preventivo d’iniziativa i due fabbricati, in fase di costruzione avanzata, poiché sarebbero stati rilevati interventi in corso d’opera non in linea con progetti e autorizzazioni rilasciate.

L’esame della documentazione progettuale ed autorizzativa e gli ulteriori accertamenti svolti dagli uomini dell'Arma, avrebbero permesso di riscontrare che uno dei due fabbricati, edificato negli anni ’70, era stato oggetto di demolizione integrale e ricostruzione al posto della ristrutturazione con ampliamento prevista. Il secondo immobile, autorizzato quale pertinenza del primo come vano interrato destinato a magazzino, sarebbe stato in realtà reso autonomo mediante la realizzazione di un piano seminterrato che ne consentisse la destinazione d’uso residenziale e affaccio sul mare.

Il risultato, si legge in un comunicato, "che si inquadra nell’ambito dell’attività istituzionale svolta dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, è stato raggiunto grazie alla sinergia operativa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari e, in particolare, con il 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia che, con i suoi velivoli, ha contribuito in maniera determinante a far emergere, attraverso le missioni di volo sull’area interessata, le criticità riscontrate".

Tre le persone denunciate per i reati di opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo.