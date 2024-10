Nell’ambito dell’operazione “Natale sicuro” i Nas (Nuclei antisofisticazioni e sanità) e i Nac (Nuclei antifrodi carabinieri), oltre ad aver passato al setaccio industrie di prodotti dolciari, pasticcerie, mercati ortofrutticoli e ittici, depositi alimentari e caseifici, hanno anche effettuato controlli su addobbi natalizi, luminarie e giocattoli venduti in negozi etnici.

In particolare a Cagliari, in un negozio all'ingrosso gestito da tre cinesi, i militari hanno sequestrato 8mila giocattoli, oggetti e decorazioni natalizie, 14mila articoli elettrici di vario genere, prevalentemente luminarie, 10mila costumi, 7.600 confezioni di colla tossica, 2.600 prodotti cosmetici per un valore di 300mila euro.

Anche a Isernia i Carabinieri hanno sequestrato presso una ditta etnica 4.300 insegne luminose per addobbi natalizi privi di marchio CE e di etichetta in lingua italiana per un valore di 10.000 euro. Sequestri ingenti a Cagliari e Isernia.