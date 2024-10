Sono stati sorpresi con 5.500 ricci di mare, contro i 4.500 che avrebbero potuto pescare, e inoltre un ingente quantitativo di esemplari era sottomisura.

Sabato scorso gli agenti della Polizia stradale di Olbia hanno fermato un furgone sulla 131 dcn, con al traino l'imbarcazione da pesca, diretto verso Cagliari, con a bordo due quarantenni e un sessantenne.

I poliziotti nel corso del controllo sul furgone hanno trovato ceste contenenti numerosi ricci, mentre nell'imbarcazione hanno scoperto un doppiofondo in con altri esemplari. I controlli successivi, in collaborazione con i militari della Capitaneria di Porto di Olbia hanno fatto emergere ulteriori violazioni, in particolare la quantità di ricci prelevate dai pescatori.

Il comandante dell'imbarcazione è stato denunciato e dovrà pagare una sanzione di 4.000 euro.

I ricci sono stati sequestrati e rigettati in mare.