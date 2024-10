Questa mattina, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Alghero, coordinato dal Direttore Marittimo C.V. (CP) Maurizio TROGU, ha svolto un’importante attività di controllo in materia di pesca. I controlli si sono estesi a 360 gradi sull’intera filiera ittica.

Durante la stessa attività i militari hanno intercettato e bloccato un pescatore subacqueo sportivo/ricreativo che deteneva più di 500 ricci di mare, più della quantità consentita. In base alla vigente normativa in materia di pesca del riccio di mare, infatti, il pescatore sportivo o ricreativo può pescare, esclusivamente nei giorni di sabato, domenica e festivi, solo per consumo personale, 50 ricci.

È stato dunque elevato un verbale pari a mille euro e il pescato è stato nuovamente liberato in mare.

La Guardia Costiera invita tutti i consumatori ad acquistare e consumare prodotti ittici di cui sia certificata la tracciabilità e per la quale sia comprensibile l’etichetta contenente le informazioni obbligatorie.