Nelle ultime settimane, nel corso di 16 distinti interventi, le fiamme gialle cagliaritane hanno sottoposto a sequestro circa 2.500 prodotti contraffatti, costituiti da borse, accessori di pelletteria, capi di abbigliamento, nonché’ molteplici articoli sprovvisti dei prescritti certificati di origine e dei requisiti di conformità e sicurezza.

Per 13 venditori è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre altri 5 commercianti sono stati segnalati alle autorità amministrative per abusivismo commerciale.

Anche nei prossimi mesi, particolare attenzione sarà riservata alle località a spiccata vocazione turistica, a tutela della sicurezza dei cittadini e degli imprenditori onesti.