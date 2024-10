Gli sviluppi di un arresto eseguito il 4 settembre scorso a Santulussurgiu, dopo il sequestro in un casolare di 18,5 kg di marijuana hanno permesso ai carabinieri della Compagnia di Ghilarza di trovare, nelle campagne di un paese della provincia di Nuoro, 165 kg di marijuana pronta per essere messa sul mercato.

L'operazione ha impegnato per l'intera giornata di venerdì, 27 gennaio, oltre cento militari dei quattro Comandi provinciali sardi nella perquisizione di 40 obiettivi.

In 39 casi non è stato individuato nulla di rilevante. Mentre in uno sono stati trovati due bidoni di plastica con una decina di kg di marijuana. Il resto lo hanno fatto i cani antidroga, che poco distante hanno puntato un piccolo casolare isolato che non era nell'elenco dei siti per i quali era stata disposta la perquisizione. Per entrare i militari hanno dovuto forzare la porta e all'interno sono stati rinvenuti altri 19 bidoni dentro i quali erano custoditi altri 155 kg, una parte dei quali già confezionata in buste da 250 e 500 grammi.

In totale sono stati sequestrati 165 kg di stupefacente per un valore al dettaglio superiore al milione e mezzo di euro. I particolari dell'operazione sono stati resi noti in una conferenza stampa dal procuratore della Repubblica di Oristano, Ezio Domenico Basso, dal comandante provinciale dei Carabinieri, Luciano Paganuzzi, e dal comandante della Compagnia di Ghilarza, Alfonso Musumeci, che però non hanno svelato il nome del paese del nuorese nel quale è avvenuto il sequestro della droga che, forse, è stata coltivata e raccolta non molto lontano dai luoghi in cui era custodita.

Il ritrovamento della marijuana al momento non ha fatto scattare alcun arresto e l'indagine della Procura per coltivazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio è ancora a carico di ignoti.