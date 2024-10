10.520 palloni da calcio con il marchio del Barcellona Fc contraffatto sono stati sequestrati dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane.

Il carico si trovava in un container, in cui erano presenti anche altri palloni ma senza marchi alterati, arrivato a Cagliari dal Pakistan e pronto per ripartire per la Spagna.

I funzionari hanno, inoltre, inviato all'autorità giudiziaria una informativa di reato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni contraffatti.

Le indagini avviate hanno l’obiettivo di individuare i produttori e il rivenditore spagnolo a cui erano destinati.