Il neo-istituito Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro ha effettuato sinora il sequestro di circa 5 mila euro in banconote riconosciute come false.

Sono stati 24 gli interventi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di Falso Nummario e 122 le banconote sottoposte a sequestro, delle quali la percentuale più alta costituita dal taglio da 20 euro e in maniera lievemente inferiore quello da 50 euro, valori in linea con i dati dei sequestri a livello nazionale.

I tecnici che hanno effettuato le analisi hanno riscontrato l’ottima fattura delle banconote e gli accertamenti, tuttora in corso, sono volti all’individuazione dei canali di approvvigionamento.

L’attività, coordinata dal Comando Provinciale di Nuoro, è finalizzata alla ricostruzione dell’intera filiera del falso, individuando i centri di produzione e di distribuzione delle banconote/monete contraffatte, unitamente all’accertamento di ulteriori condotte fraudolente basate sull’alterazione dei mezzi di pagamento, in particolare quelli utilizzati sulla rete internet.