Hanno sequestrato un cameriere di 27 anni per rapinarlo, lo hanno picchiato con una mazza da baseball poi abbandonato nudo nel parco di Molentargius.

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Quartu per sequestro di persona a scopo di rapina. In manette Elvio Cocco, di 27 anni, Giampaolo Caredda, di 22, e Mirco Moretti, di 29. Ricercata una quarta persona.

L'episodio è avvenuto intorno a mezzanotte a Quartu. Il cameriere al lavoro in una trattoria della zona, mentre rientrava a casa è stato avvicinato in piazza Dessì da una Golf di colore scuro con a bordo quattro persone. I malviventi lo hanno costretto con la forza a salire a bordo dell'auto. Poi si sono diretti in un'area appartata del parco di Molentargius dove lo hanno denudato, picchiato con la mazza da baseball e, infine, rapinato del portafogli e del telefono cellulare. I quattro sono poi fuggiti. Il giovane è riuscito a raggiungere la strada e chiedere aiuto ad alcuni passanti.

Il cameriere è stato accompagnato all'ospedale Brotzu dove è stato medicato, fortunatamente non ha riportato gravi ferite. I carabinieri di Quartu, coordinati dal capitano Raffaele Cossu, hanno avviato le indagini che all'alba hanno portato all'arresto di Elvio Cocco e successivamente degli altri due.