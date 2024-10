Il pericolo è reale e a Seulo, Sadali, Esterzili è iniziato il conto alla rovescia prima che la sete incomba sul territorio dei tre centri della Barbagia. Il rischio di restare senza un goccio d'acqua per i danni provocati dall'alluvione di novembre è più che reale, esattamente come l'emergenza-strade che sta gravemente condizionando la viabilità e gli spostamenti di chi abita in questi paesi. In quest'ultimo caso anche Gadoni sta subendo gravi disagi.

La condotta idrica di Abbanoa è ancora danneggiata, ma a distanza di mesi nulla è stato fatto, nonostante le pressanti richieste dei sindaci di Seulo Giuseppe Carta, di Esterzili Gianna Melis e di Sadali Romina Mura. Parlamentare del Pd, Mura ha presentato ieri un'interrogazione urgente al presidente del Consiglio Renzi per chiedere, con un piano straordinario, interventi nei comuni sardi isolati e senz'acqua. «Diverse comunità sono alle prese con problemi idrici e con l'isolamento. Per le infrastrutture idriche e il ripristino della viabilità possono essere destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate», scrive Mura.

Interpellanza anche di Michele Piras. Il deputato di Sel ha ricordato le emergenze di Seulo, Esterzili e Sadali dopo la frana del 17 marzo che ha interessato la Provinciale 8 nel comune di Gadoni. Il 14 febbraio, a causa di uno smottamento della strada intercomunale Seulo-Villanovatulo, il secondo Comune ha emesso l'ordinanza di chiusura. E da marzo i tre paesi sono senz'acqua di rete. Costretti a utilizzare le scorte delle sorgenti. «Ci ha salvati la pioggia che ha rinvigorito le sorgenti, ma se non pioverà tra una decina di giorni sarà crisi», spiega il sindaco di Seulo Giuseppe Carta. Oggi intanto la Gadoni-Seulo sarà chiusa al traffico. Isolato come prima che il nuovo ponte sul Flumendosa sopprimesse la vecchia mulattiera. Per raggiungere la provincia di Cagliari da Gadoni si dovrà arrivare alla cantoniera di Ortu Abis, poi a Villanovatulo e tornare verso Sadali e Seulo. «Il nostro territorio rischia di restare isolato. Stamani sulla provinciale verrà istituito un presidio», dice il sindaco di Gadoni, Antonello Secci. ll primo cittadino contesta il metodo.

«Questa scelta ci ha colto di sorpresa. Non è pensabile che una decisione così rilevante non sia stata prospettata ai comuni interessati. La Provincia ha convocato per questa mattina una riunione con sindaco, il Prefetto di Nuoro e il Dirigente del Servizio del Genio Civile.