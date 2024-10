Si era presentata al lavoro in reparto all'ospedale Brotzu di Cagliari nonostante la sospensione comunicatale da Ats per la mancata somministrazione delle due dosi di vaccino.

Invitata ad abbandonare la struttura da un suo superiore, come riportato dall'Ansa, la dipendente avrebbe risposto di non aver intenzione di allontanarsi e di voler parlare con qualcuno per spiegare la sua posizione. Così dal Brotzu è subito partita una chiamata al 112. I carabinieri intervenuti sono riusciti a convincere la donna a lasciare l'ospedale.

E' accaduto sabato scorso, dopo che l'Ats aveva inviato a tutti gli ospedali isolani l'elenco dei dipendenti non vaccinati, facendo seguire una serie di lettere di sospensione senza retribuzione per i lavoratori colti in fallo. Il provvedimento è valido sino al 31 dicembre, ma resta salva la possibilità di interrompere lo stop sottoponendosi alla doppia dose di vaccino. Solo dopo aver dimostrato di aver concluso il ciclo, il dipendente potrà tornare al lavoro.

Sono circa 750 gli operatori sanitari che dovrebbero essere destinatari del provvedimento di sospensione.