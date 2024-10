È finito in manette per omicidio stradale e adesso si trova ai domiciliari il 37enne che alla guida di uno scooter ha travolto uccidendolo il piccolo Daniel Ulver, bimbo di appena 15 mesi, e la madre Ilaria Ennas, nonostante fosse senza patente.

I due stavano attraversando sulle strisce pedonali in via Cadello, davanti al parco di Monte Claro. L'uomo, Emilio Pozzolo, il primo febbraio scorso era fuggito dalla zona per poi presentarsi poco dopo alla polizia stradale, accompagnato dal suo legale.

Il 37enne era stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. Oggi nei suoi confronti è scattato anche il provvedimento restrittivo ed è finito agli arresti domiciliari.