Le società Sardinia Holiday Srl e Palace Game Srl dopo il sequestro giudiziario disposto dal Tribunale di Cagliari ed il conseguente fallimento del 28 Gennaio 2019 hanno chiuso i battenti lasciando senza lavoro circa 60 lavoratrici e lavoratori che dal quel momento hanno vissuto un vero e proprio calvario per difendere il loro posto di lavoro in una attività che fin dal principio aveva nel proprio futuro la prosecuzione della attività.

Ad oggi invece per incomprensibili ritardi ed evidenti contraddizioni i cancelli sono ancora chiusi malgrado ci sia un gestore già individuato che si è aggiudicato la gara, la Bingo Imperial di Quartu Sant’Elena, il quale ha formalizzato con le Organizzazioni Sindacali un accordo di riassunzione dell’organico in forze finalmente è stata definita è fissata dal Tribunale la firma per sottoscrive il contratto firmeranno il 26 di Giugno , le segretarie della Fisascat Cisl e della UilTucs sono state ricevute dal Giudice della procedura al quale hanno esposto i vari disaggi dei lavoratori che ha creato questa vertenza.

I sindacati hanno chiesto un incontro da fissarsi dopo la Firma del contratto, per esaminare e trovare le soluzioni che garantiscano il recupero del pagamento delle mensilità dovute ai lavoratori, il giudice si è reso disponibile dice la segreteria territoriale Monica Porcedda, in quanto è evidenti che questa vertenza ha creato problemi che ricadono non solo sui lavoratori ma anche sulle loro famiglie.