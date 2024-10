In Sardegna

Per il regista di Nuraminis Gianclaudio Cappai, è come un ritorno a casa. La presentazione del suo ultimo lungometraggio dal titolo "Senza lasciare traccia", in programmazione nei cinema italiani dal 14 Aprile, è un'occasione per tuffarsi fra i ricordi della sua giovinezza trascorsa in Sardegna.