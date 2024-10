Ieri pomeriggio a Santadi, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari una commerciante incensurata del luogo, titolare di un noto esercizio pubblico, e la propria commessa 32enne, anch'essa incensurata.

Secondo quanto riferito, entrambe, a seguito di un controllo dei carabinieri presso la citata attività commerciale, ad esplicita richiesta dei militari non hanno potuto esibire la certificazione verde prevista dall'ultimo decreto legge in materia, in violazione delle disposizioni afferenti alle misure urgenti per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Di quanto constatato verrà informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con possibili conseguenze anche sulla licenza di commercio della titolare.