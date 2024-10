In Sardegna

Il 28 novembre 2016, dalle ore 9.30 alle 17.30 a Cagliari, nella sala conferenze del Seminario Arcivescovile (via Cogoni 9) si svolgerà il convegno “Senza dimora e diritti di cittadinanza: percorsi di conoscenza e inclusione sociale attiva”, promosso dalla Caritas diocesana di Cagliari, finalizzato a sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla conoscenza del fenomeno dei senza dimora e delle problematiche ad esso connesse, per promuovere politiche integrate e la sperimentazione di nuove modalità di intervento e di presa in carico, in linea con le “linee ministeriali di contrasto alla grave marginalità adulta”.