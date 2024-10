Ieri a Senorbì sono stati deferiti in stato di libertà, per truffa in concorso, quattro broker finanziari, originari rispettivamente di Villacidro, San Vero Milis, Pordenone e Cagliari.

Due commercianti avevano affidato rispettivamente 6.560 e 8.800 euro per "prodigiosi" investimenti finanziari, mediante acquisto di certificati di deposito sul mercato internazionale, che avrebbero dovuto fruttare interessi mensili del 5% della quota versata, cosa mai avvenuta.

Tali investimenti erano stati intrapresi tra il giugno 2017 e il giugno 2018. Il principale protagonista della vicenda è un celebre broker cagliaritano che teneva convention in prestigiosi hotel e postava video su YouTube, affidandosi anche al passaparola di risparmiatori convinti che quei rendimenti promessi fossero possibili.

L'elenco delle vittime dell'impostura va dunque arricchendosi di nuovi nominativi e le esperienze passate non hanno insegnato niente. L'intervento dei carabinieri ha portato alla denuncia dei quattro truffatori.