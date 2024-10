Ieri a Senorbì, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla denuncia di furto presentata il 19 novembre scorso da un 56enne di Dolianova, responsabile del locale punto vendita “CFadda”, hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato un 47enne del luogo, già denunciato in passato per fatti analoghi.

Gli accertamenti, effettuati anche mediante l’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza installato nell’esercizio commerciale, hanno permesso di acquisire inequivocabili elementi di colpevolezza nei confronti dell’uomo il quale, adottando una condotta fraudolenta tale da eludere l’attenzione degli addetti alla vendita, il 13 novembre scorso avrebbe sottratto da quel centro commerciale una stufa marca modello “laser elettronica” e due taniche di carburante, rispettivamente da 20 e da 8 litri, per un valore totale di circa 400 euro.

Resisi conto della scomparsa della merce, gli addetti al punto vendita hanno visionato le immagini registrate nel recente periodo dal loro impianto, individuando il responsabile della sottrazione e fornendo ai carabinieri il materiale necessario per poterlo segnalare all’autorità giudiziaria.