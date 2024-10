"Lui è Luigi. Un nostro collega, lavorava a Perdasdefogu da questa estate, un ragazzo con la passione per l'arma azzurra come molti di noi. Luigi è anche un marito, un padre di un bambino di tre anni e di un altro che nascerà a breve e che non lo conoscerà. Stanotte mentre rientrava da una licenza trascorsa in famiglia si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato".

Sono le parole condivise sui social da un collega del militare dell'Aeronautica Luigi Patella, tragicamente scomparso la scorsa notte a seguito di un brutale incidente stradale a Senorbì, che oltre al suo decesso ha provocato cinque feriti. "A 39 anni ci ha lasciato in un modo tragico - commenta il collega -. Cose del genere non dovrebbero mai accadere, episodi come questo ti fanno capire quanto sia dura, talvolta, la vita".

"Ricordando il tuo sorriso e la tua voglia di vivere, il mio pensiero corre alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari - scrive ancora -. Cieli blu Luigi e che la terra ti sia lieve. Un abbraccio e sentite condoglianze a tutta la famiglia", conclude.