Sennori incontra Parada è il progetto di sensibilizzazione promosso in collaborazione con l’associazione di volontariato Parada Italia e il gruppo di Porto Torres.

Previsti due appuntamenti: il primo è in programma domani 12 aprile alle 19.30 al Centro culturale di via Farina, con la proiezione del film “Parada” all’auditorium del Centro culturale di via Farina e sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 con i ragazzi delle scuole sennoresi.

Il secondo prevede lo spettacolo teatrale e circense dell’associazione, che sarà presentato a Sennori il 12 maggio in occasione della Festa della Primavera.

Entrambi sono organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, assessorato ai Servizi sociali e cultura, e il Centro di Aggregazione Sennori guidato dalla responsabile, Silvia Monti.

Parada è un’associazione di volontariato che nata nel gennaio 2006 in Italia dall’evoluzione della campagna “Un naso rosso contro l’indifferenza” in favore dei bambini e dei ragazzi che vivono in strada a Bucarest. Parada offre ogni giorno dal 1996 a Bucarest, sostegno umano e sociale utilizzando diversi strumenti d’intervento come l’arte sociale, servizi scolastici e sanitari, unità mobili e un centro diurno, che garantiscono un futuro ai bambini e ai giovani di strada.