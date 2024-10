La signora Giovanna Francesca Ogana, conosciuta come Tata, è nata a Sennori nel 1916. Ha compiuto 107 anni domenica scorsa, 15 gennaio. Un evento speciale che l’amministrazione comunale del suo paese ha voluto festeggiare ieri nell’accogliente Sala Consiliare (video in basso).

Per l’ultracentenaria è stata fatta preparare una buonissima torta con una candelina che la nonnina di Sardegna ha spento circondata dall’affetto dei suoi compaesani.

Tata Ogana “continua a dare sfoggio di ottima memoria, raccontando aneddoti della sua giovinezza e sulla sua famiglia, come quello sull’eccezionale somiglianza fra suo nonno Giacomo Fiori, ex sindaco di Sennori, e il re Umberto I di Savoia”, racconta l’amministrazione comunale.

“Per noi – ha detto il sindaco Nicola Sassu - è una cittadina speciale, conserva nella sua lucidità aneddoti della vita sennorese che arricchiscono l'archivio storico della nostra cultura e tradizione. Proprio per questo l'abbiamo scelta come testimonial della campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune per invitare i cittadini a indossare la mascherina e rispettare le regole anti-Covid”.

La signora è anche protagonista del video promozionale della Rete Metropolitana Nord ovest Sardegna proiettato sui maxischermi dei terminal arrivi e partenze dell’aeroporto di Alghero, nonché del docufilm dei festeggiamenti dei cinquant'anni della Doc del Moscato.