A Sennori, in seguito alla positività di un alunno, il sindaco Nicola Sassu ha disposto la chiusura della scuola media. Lo ha fatto sapere il primo cittadino stesso nella serata di ieri, tramite un comunicato sulla pagina Facebook del Comune.

"Il dirigente scolastico e il sindaco - si legge -, a seguito della comunicazione dell' Ats pervenuta pochi minuti fa di un alunno risultato positivo al tampone, comunicano la sospensione in via cautelativa dell'attività didattica della scuola secondaria di primo grado per domani 17 novembre 2020".

"Non appena disponibili seguiranno successive comunicazioni e indicazioni".