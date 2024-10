Andare a festeggiare carnevale per divertirsi e trascorrere una serata spensierata e finire in ospedale per una brutale aggressione causata da motivi futili.

Protagonista della disavventura un 22enne di Sorso, Patrizio Carboni, aggredito da un ragazzo prima con un pugno e poi con un martello.

"Sono andato a festeggiare il carnevale con la mia ragazza e i miei amici - racconta il giovane ai microfoni di Sardegna Live - Alcuni ragazzi hanno iniziato a fare dei cori offensivi contro Sorso, intimando 'Sorso m*', io ho detto loro: 'Ragazzi, siamo venuti qui per divertirci, non per creare malumori".

Dagli insulti si è poi passati a una folle aggressione: “Dopo pochissimo tempo uno dei ragazzi mi chiama e mi tira un pugno in volto – prosegue Patrizio – Nel locale in cui ci trovavamo è iniziata una rissa che ha coinvolto più persone. Il buttafuori mi ha portato fuori. Dopo 10 minuti lo stesso tipo che mi ha dato il pugno mi ha colpito improvvisamente con un martello mascella e occhio”.

Un vero e proprio incubo per il 22enne che, nonostante tutto, afferma: “Cose dell’altro mondo. Ma nel male mi è andata bene”.

E ci mostra una foto delle sue condizioni: “Ho una frattura scomposta della mascella dell’arco sopracciliare, poi il naso fratturato e un dito rotto. Ho sporto denuncia. Vedremo cosa succederà”.