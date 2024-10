I Carabinieri del Provinciale di Sassari, ieri pomeriggio, a Sennori, hanno arrestato Giuseppe Steri, 47enne cuoco di Cagliari, per truffa aggravata e continuata.

I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres, a conclusione di articolata attività investigativa, hanno accertato che l’uomo, con abili artifizi e raggiri, era riuscito a sottrarre a una donna 35enne, in fragile stato psichico per difficili situazioni familiari, conosciuta su facebook, denaro per almeno 10.000 euro, accreditato in più soluzioni sulla sua carta di credito.

Sembrerebbe che l'uomo sia responsabile di almeno un'altra dozzina di casi analoghi in danno di donne, sprovvedute o estremamente fragili, adescate e truffate dall’abilissimo uomo.

L’uomo, recidivo, è stato arrestato e ristretto ai domiciliari in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Sassari in relazione alle risultanze investigative dei Carabinieri innescati dalla denuncia della vittima.