I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti presso i parcheggi di Bricoman di Elmas, dove un uomo cagliaritano, classe 1946, è stato aggredito violentemente al volto con pugni da un senegalese classe 1998, che lo aveva malmenato dopo aver tentato, invano, di derubarlo.

Sono intervenute anche le guardie giurate della Tiger per sedare gli animi della violenta colluttazione, poi immediato l'intervento militari del 112 che non appena giunti, su indicazione della vittima, sono entrati subito all'interno dell'esercizio commerciale dove, in preda ad un evidente stato di alterazione psicofisica, il giovane venditore ambulante senegalese, stava rovistando con fare maldestro tra gli scaffali del reparto elettrico, impossessandosi illecitamente di svariato materiale, staccando gli appositi dispositivi anti taccheggio.

Avvicinato dai militari che gli richiedevano l'esibizione dei documenti personali, l'extracomunitario reagiva con minacce e insulti, rifiutando ogni tipo di controllo. Considerata l'ingente presenza di clienti e dei numerosi minori all'interno del punto vendita, i militari provavano a calmare il giovane in evidente stato di ebbrezza, considerando il rischio che questi potesse arrecare improvvisamente gravi danni impossessandosi di utensili riposti sugli scaffali, pertanto lo avvicinavano trovandosi costretti ad ammanettarlo in quanto restio a qualunque tipo di collaborazione.

Condotto presso gli uffici del Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari, in via Nuoro, è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di tentata rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale danneggiamento ed inosservanza della misura di prevenzione dell'"obbligo di dimora" cui era sottoposto. Nonostante la reiterazione della resistenza, è stato tradotto nella mattinata odierna presso il tribunale di Cagliari per il rito direttissimo.