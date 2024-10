Il ricordo degli anni che furono, un salto all’indietro nel tempo per non dimenticare il nostro passato. Tutto questo è contenuto all’interno del calendario per l’anno 2018 che ha visto la luce in questi giorni. Una serie di fotografie antiche del piccolo paese del Meilogu, messe a disposizione un po' da tutte le famiglie, che hanno dato il loro contributo per portare a compimento questo importante lavoro realizzato dai componenti del Comitato di San Nicola di Trullas 2018 di Semestene.

«Ci piaceva l'idea che ai nostri compaesani – hanno dichiarato i componenti del comitato – restasse questo bel ricordo e speriamo che questa nostra iniziativa piaccia».

Il calendario è a disposizione presso il negozio “La bottega di Deborah”, gestito da Deborah Masia, cui il Comitato ha voluto esprimere il suo ringraziamento per la cortese disponibilità. Un’altra possibilità di averlo è quella di contattare direttamente i membri del comitato. Il ricavato servirà per finanziare i festeggiamenti 2018 in onore del Santo. Il costo è di 12 euro.