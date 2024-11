Davanti a una platea di agenti e rappresentanti di commercio provenienti da varie parti dell’isola ieri a Sassari, il segretario generale della Federagenti Cisal Luca Gaburro ha esposto il programma elettorale della lista “Adesso Basta”.

“Per la prima volta in 70 anni di storia gli iscritti potranno eleggere da chi far gestire le nostre pensioni – ha detto il segretario generale Luca Gaburro – anziché prendere atto di personaggi nominati dall’alto, con dei risultati sotto gli occhi di tutti. Per non parlare del fatto che l’attuale presidente non è mai stato agente di commercio”.

Pertanto il segretario Generale ha chiesto agli agenti iscritti alla Federagenti e ai tanti simpatizzanti di votare compatti per la lista “Adesso basta” alle elezioni che si terranno dal 1 al 14 Aprile per l’assemblea dei delegati e il Cda dell’Enasarco.

“Anche il modo come saranno gestite queste elezioni ci lasciano perplessi – ha spiegato Gaburro - tutto improntato su una procedura online piuttosto complicata a maggior ragione per chi ha meno dimestichezza con i sistemi informatici”.

Aggiunge il candidato sardo della lista “Adesso basta” Giulio Favini “sarebbe opportuno che in Sardegna l’Enasarco avesse almeno due sportelli informativi e non come oggi solamente uno a Cagliari che copre tutta la Regione, con innegabili disagi per i circa 5.000 agenti operanti sul nostro territorio.

La spending review l’Enasarco la potrebbe attuare non chiudendo le sedi ma ad esempio iniziando a diminuire i compensi del Cda, come proposto dalla nostra Lista. Sarebbe curioso sapere cosa ne pensano le altre Liste, che rappresentano le associazioni che da sempre siedono nel cda, di questa nostra proposta che è stata accolta con grande favore da tutta la categoria” ha concluso Favini.