Si terrà sabato 18 agosto alle 22.00, presso l’anfiteatro comunale di Semestene, una serata in ricordo del cantadore locale Giovanni Antonio Marruncheddu, noto Giovannino, scomparso esattamente trent’anni fa, nel 1988.

Nato proprio nel piccolo centro del Meilogu il 29 agosto del 1933, ha calcato i palchi della Sardegna per circa una quindicina d’anni, che ha alternato con la sua attività di insegnante.

Ha fatto parte, insieme al cantadore di Bonorva Giuseppe “Peppe” Pintus e al chitarrista di Macomer Angelino Pittui, del famoso "Trio del Marghine", con i quali incise alcuni dischi a 45 giri.

Esistono anche alcune sue registrazioni dal vivo: Bonorva anni settanta con Mario Mannu e Giovannino Casu accompagnati da Michele Senes e l’altra fatta proprio a Semestene nel 1981 con Antonio Testoni e Giuseppe Pintus accompagnati dal chitarrista Roberto Cadoni.

La serata, presentata da Emanuela Sassu, prevede la gara a chitarra che vedrà protagonisti Stefano Sotgiu, Antonello Senes, Roberto e Gian Daniele Calbini accompagnati da Giuseppe Murru e Nicola Saba (Chitarra), Antonello Salis e Davide Caddeo (Fisarmonica).

In programma anche l’esibizione del gruppo folk “Sas Bonorvesas”. Prevista la presenza, in veste di ospiti d’onore, di Giovannino Casu, Mario Mannu e Antonio Testoni. La serata è promossa dall’Agenzia “Non Solo Eventi” in collaborazione con il Comune di Semestene.