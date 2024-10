Dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Semestene “Monumenti Aperti”, la manifestazione promossa dalla Imago Mundi Onlus di Cagliari e giunta alla ventiduesima edizione.

Come l’ha voluta definire la Sindaca Antonella Buda, si tratta di «un’occasione unica per far conoscere Semestene e il suo territorio a quanti ne sanno apprezzare le bellezze artistiche e le meraviglie del paesaggio che la circondano, senza dimenticare la cortese ospitalità che contraddistingue i suoi abitanti».

La novità di quest’anno è data da un reading contemporaneo “Poesia a Semestene”, un interscambio culturale tra la poesia della penisola e quella sarda, in programma per sabato 2 giugno dalle 9.30, presso il centro polivalente, e promosso dal Comune di Semestene in collaborazione con La Fenice, Associazione Culturale Arte e Solidarietà.

Sono 35 i poeti selezionati dagli organizzatori che arriveranno dall’Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Piemonte, Calabria, Lombardia, Puglia, Lazio, Toscana, Campania, Umbria, Sardegna e Spagna.

All’evento, presentato dalla professoressa Elisabetta Bagli e da Diego De Nadai, interverranno la dottoressa Neria De Giovanni (Presidente dell’Associazione Nazionale dei Critici Letterari con sede a Parigi), e il Professor Domenico Pisana (critico letterario di fama internazionale).

Dopo la pausa pranzo delle 13.00, l’appuntamento proseguirà con la consegna degli attestati di partecipazione (15.00-16.30). Come ha specificato la Buda, «Quale migliore opportunità per unire alla voce dei nostri monumenti quella dei poeti di oggi in una linea ininterrotta, dove passato e presente si fondono in un unico coro, perché la poesia è vita, e da sempre l’espressione linguistica si è servita della poesia come mezzo di comunicazione, tanto da far pensare che fosse nata prima del linguaggio comune».

Subito dopo la conclusione del reading di poesia, alle 17.00 si terrà l’apertura ufficiale dei Monumenti con la visita guidata alla Chiesa di San Nicola di Trullas grazie alla competenza e bravura dell’archeologo Luca Sanna, curatore della campagna di scavo dal 2002 al 2006, e del dottor Alberto Virdis, autore del libro “Gli affreschi di S. Nicola di Trullas”.

Alle 19.30, si andrà in giro per Semestene alla scoperta di alcuni scorci e siti come i bellissimi murales, i ruderi della Chiesa di Santa Croce e dei suoi due portali, oltre che la Chiesa parrocchiale di San Giorgio, in cui viene custodita l’antica statua lignea di “Santu Nigola ‘Etzu). Passeggiata che sarà ripetuta, alla stessa ora, il giorno successivo.

Inizierà presto la giornata del 3. Alle 8.30, infatti, accompagnati sempre dall’archeologo Sanna, partirà l’escursione in direzione del nuraghe Iscolca. Alle 16.00 nuova visita guidata alla Chiesa di San Nicola di Trullas alla presenza di Luca Sanna, del Dott. Pierluigi Piludu, che parlerà dell’antico documento del Condaghe, Marco Marongiu e della professoressa Mara Antonietta Fara che farà un viaggio “nella scoperta della religiosità popolare della nostra comunità”.