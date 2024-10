L'opinionista Selvaggia Lucarelli attacca il nuovo primo cittadino di Cagliari Paolo Truzzu.

"Un'ex sentinella in piedi, nuovo sindaco di Cagliari - scrive la scrittrice sulla sua pagina Facebook -. Solidarietà agli amici cagliaritani che non l’hanno votato". ‬

Poi la scrittrice ha riportato un vecchio post dell'esponente di Fratelli d'Italia che dopo gli attentati a Parigi scriveva riferendosi agli attentatori: "Siamo in guerra, una non guerra. E il problema non sono loro, siamo noi. Che facciamo finta di niente o inneggiamo semplicisticamente alla guerra di religione. Che non cerchiamo il vero nemico e che non vogliamo accettare l’idea che è giunto il momento di ucciderli a casa loro".